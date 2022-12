Afaceri ilegale cu caini trimisi "la export"

Politistii Biroului pentru Protectia Animalelor din cadrul I.P.J. Hunedoara au efectuat cercetari, atat pe raza judetul Hunedoara cat si pe raza judetului Iasi, cu privire la trasabilitatea a 18 animale din specia canina exportate in luna septembrie 2022, printr-un centru de colectare carnasiere din judetul Hunedoara.In urma verificarilor, politistii au constatat ca un barbat in varsta de 37 de ani, in calitate de administrator al unei societati comerciale care detine un adapost de caini fara ... citeste toata stirea