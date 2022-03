Primaria Municipiului Petrosani impreuna cu operatorul desemnat pentru ridicarea deseurilor periculoase in zona Valea Jiului, desfasoara pe raza municipiului Petrosani o actiune de colectare a DESEURILOR PERICULOASE.Actiunea are loc SAMBATA 05.03.2021, IN INTERVALUL ORAR 09:00 -13:00 .Deseurile periculoase, intre care se pot numara baterii auto, vopseluri, cartuse toner si ... citeste toata stirea