Ancheta pentru santaj si amenintare. Victima: patronul unei sali de jocuri

Mai multi localnici din Valea Jiului au fost adusi la Politia Petrosani si sunt anchetati intr-un dosar penal pentru distrugere si santaj.Administratorul unei sali de jocuri din municipiu s-a plans politistilor ca in 27 decembrie 2021, un tanar a provocat distrugeri unui aparat de tip slot-machine. A doua zi, clientul s-a intors in local insotit de mai multe persoane si sub pretextul pierderii a 15.000 de lei la aparatele mecanice tip slot-machine, i-au pretins patronului salii de jocuri sa le ... citeste toata stirea