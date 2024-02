Anul bunastarii si anul apocalipsei economice

Am intrat cu arme si bagaje in anul electoral. Stim deja si pentru ce vom vota pe 9 iunie. Iar efervescenta electorala nu ne lasa prea mult timp pentru a ne gandi si la sustenabilitatea economica a Romaniei.Anul acesta va fi un an al marinimiei, pentru ca niciunul dintre decidenti nu vrea sa piarda voturi, dar lucrurile nu sunt deloc roze. Dimpotriva.Facultatea de Stiinte Economice si Gestiunea Afacerilor din cadrul Universitatii Babes-Bolyai Cluj a dat publicitatii un studiu in care atrage ... citește toată știrea