Prietenii nostri chinezi pasesc in aceste zile intr-un an nou, Anul Tigrului de Apa. Ca in fiecare an, suntem alaturi de ei, ne bucuram pentru ca, de aproape zece ani, reusim sa colaboram intr-un parteneriat extrem de solid si ne bucuram ca am avut ocazia sa cunoastem indeaproape minunata cultura si civilizatie chineza, veche de mii de ani.Pentru noul an, toate gandurile mele se indreapta spre colegii nostri chinezi, spre intregul popor chinez caruia ii doresc ca in anul ce vine sa dea dovada ... citeste toata stirea