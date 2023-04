Bosoncea Ion are mare nevoie de ajuto!Ion este in varsta de 53 de ani, nefumator, nealcoolic sufera de cancer pulmonar. (Sarcom de tesuturi moi).Dupa 5 interventii chirurgicale efectuate in Romania si doua cure de tratament oncologic, chimioterapie la Clinica Sanador, boala nu a raspuns la tratament.Tratamentul in tara fiind contra cost pana in momentul de fata, fac un apel la toata ... citeste toata stirea