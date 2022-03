Apa Prod SA - Comunicat de presa

Avand in vedere informatiile aparute in spatiul public referitoare la sistarea furnizarii apeifacem urmatoarele precizari:- Apa Prod a emis somatii de debransare catre toti utilizatorii care inregistreaza debite restante, mai vechi de 45 de zile. In total, au fost emise 2.770 de somatii de plata, dupa cum urmeaza:- Zona Deva (Deva, Vetel, Soimus, Ilia, Dobra, Gurasada) - 610 somatii- Zona Simeria (Simeria, Harau, Bacia, Barcea Mare) - 489 somatii- Zona Calan (Calan, Bretea ... citeste toata stirea