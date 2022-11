Apel pentru doua familii ramase fara locuinta, in prag de iarna

Casa in care locuiau doua familii din comuna Rau de Mori a fost mistuita de un ncendiu, in urma caruia o adolescenta de 13 ani a suferit arsuri grave.Autoritatile fac apel la localnici sa sprijine familiile ramase fara locuinte, in prag de iarna."Casele familiilor Muntean Iozefina si Caldarar Costica din Rau de Mori au ars seara trecuta ca o torta, ramanand in picioare doar peretii. Mai tragic este faptul ca Ionela, o fetita de 13 ani, are arsuri pe maini si fata, fiind internata la ... citeste toata stirea