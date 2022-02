Apele termale din Vata de Jos redevin accesibile turistilor. Complexul balnear, redeschis dupa mai mult de un deceniu

Complexul balnear Vata de Jos, din judetul Hunedoara, va fi redeschis dupa mai mult de un deceniu in care s-a aflat in conservare. Turistii vor putea reveni in statiunea balneara Vata de Jos, Hunedoara, dupa mai mult de un deceniu in care complexul unde se aflau apele termale s-a aflat in conservare.Povestea comorilor pretioase gasite pe fundul baii termale Germisara: ofrandele de aur si statuia DianeiJudetul "inundat" de ape tamaduitoare. Ce s-a ales de faimoasele izvoare termale ale ... citeste toata stirea