Aplica reprezentand bustul unui tanar in ipostaza de Hercule

Aplica pastrata in colectiile MCDR Deva reprezinta o piesa ornamentala apartinand epocii romane si a fost descoperita in orasul Geoagiu, jud. Hunedoara.Ea se pastreaza intr-o stare de conservare foarte buna, fiind realizata din aliaj de cupru de buna calitate si prezentand o patina nobila, de culoare gri. Piesa, cu o inaltime de 14 cm, reda bustul unui barbat tanar, imberb, cu musculatura umerilor si a pieptului bine definita si trasaturi faciale expresive, reprezentat in ipostaza de Hercule. ... citeste toata stirea