Aproape 2.000 de absolventi ai clasei a VIII-a au fost admisi in invatamantul liceal de stat

1959 de absolventi ai clasei a VIII-a au fost admisi in invatamantul liceal de stat (anul scolar 2022 - 2023) in prima etapa de repartizare computerizat, potrivit Inspectoratului Scolar Judetean Hunedoara.Ministerul Educatiei a publicat joi, 14 iulie, ora 10:00, pe site-ul admitere.edu.ro, rezultatele repartizarii computerizate in invatamantul liceal de stat a absolventilor clasei a VIII-a (anul scolar 2022 - 2023).Au fost repartizati 1959 de elevi (93,86%) in invatamantul liceal de stat ... citeste toata stirea