Arbore prabusit din senin in Parcul Central din Hunedoara

Un copac s-a prabusit, luni, in Parcul Central al municipiului Huendoara. Potrivit reprezentantilor Primariei Hunedoara, arborele a ajuns la pamant, smuls din radacini, chiar daca nu au fost semnalate refale de vant puternice."Astfel de situatii se intalnesc frecvent in municipiul Hunedoara din cauza ca, in multe zone, amenajarea ariilor urbane a presupus asternerea unui strat de zgura provenita din vechiul combinat peste care s-a pus apoi un strat de pamant. Pe astfel de suprafete au fost ... citeste toata stirea