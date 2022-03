Atac in satul cu cinci oameni. Localnicul care a vrut sa-si omoare fiul, dupa gratii

Un barbat din satul Alun, unde locuiesc mai putin de cinci oameni, a fost trimis in inchisoare, pentru tentativa de omor asupra fiului sau. Gheorghe Gheorghesc, un barbat de 75 de ani, din satul Alun (comuna Bunila), a fost arestat preventiv de magistratii Tribunalului Hunedoara, pentru tentativa de omor asupra fiului sau.Secretele carierei de marmura din Alun, locul unde a inceput povestea satului unic in lume FOTO VIDEOVIDEO Alun, satul unic in lume cu drum, case si biserica de marmura. ... citeste toata stirea