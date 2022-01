Atentie, se lucreaza. Castelul Corvinilor, in santier, dar poate fi vizitat

Castelul Corvinilor a fost construit la mijlocul secolului al XV-lea, de puternica familie a Huniazilor, iar in istoria sa de aproape sase secole a trecut printr-un lung sir de transformari, care i-au adus infatisarea grandioasa din zilele noastre.Aproape cinci milioane de euro sunt investiti in restaurarea Castelului Corvinilor. Lucrarile, finantate cu fonduri europene, au inceput in vara anului 2019 si au termen de finalizare anul 2022. In prezent, mai multe zone ale Castelului Corvinilor ... citeste toata stirea