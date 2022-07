Marti, in jurul orei 01:05, Politia Municipiului Hunedoara a fost sesizata de un barbat din municipiul Hunedoara, cu privire la faptul ca fiica sa, Sandor Madalina Alexandra (foto) in varsta de 13 ani, a plecat de acasa in intervalul orar 15:00-16:00 si nu s-a mai intors.Barbatul nu a putut preciza cu ce articole de vestimentatie era imbracata minora la momentul plecarii voluntare.Semnalmente: 1,65 m inaltime, aproximativ ... citeste toata stirea