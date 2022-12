Austriaca lasata fara mii de hectare primite ilegal in Retezat isi vrea muntii inapoi. Un nou proces pentru domeniul Retezat

Elisabeth Pongracz, una dintre cele doua austriece care au fost improprietarite ilegal cu 10.000 de hectare din Retezat, a depus prin avocatii sai, o contestatie in anulare, fata de sentinta definitiva data recent de magistratii din Hunedoara, prin care presupusele mostenitoare ale familiei Kendeffy au ramas fara terenurile dobandite in 2006.Potrivit Codului de procedura civila, contestatia in anulare reprezinta o cale extraordinara de atac de retractare, prin care partile pot obtine ... citeste toata stirea