Aventura unui spaniol si a patru romani intr-o mina de aur parasita, in care au visat ca se vor imbogati

Cinci oameni au fost trimisi in judecata pentru ca au vrut sa scoata aur din adincurile fostei exploatari miniere Barza. Patru romani si un spaniol au fost trimisi in judecata, la Judecatoria Brad, Hunedoara, pentru infractiuni la regimul vamal si pentru activitati miniere ilegale.GALERIE FOTO DE LA BARZASunt acuzati ca au intrat ilegal intr-o galerie a fostei mine de aur Barza si au extras roca aurifera pentru a obtine aur din ea.Au fost prinsi insa, in trafic, de politisti, la scurt timp ... citeste toata stirea