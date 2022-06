Bacalaureat 2022 Hunedoara, sesiunea de vara. Peste 2.350 de absolventi intra in examene

Bacalaureat 2022 in judetul Hunedoara: peste 2350 de absolventi de liceu s-au inscris pentru sustinerea examenului national in sesiunea iunie-iulie. Prima sesiune de Bacalaureat din anul 2022 a inceput luni, 6 iunie, cu probele de evaluare a competentelor, programate in intervalul 6 - 16 iunie.Inovatia cu care elevii unui liceu ar putea cuceri lumea. Cea mai blanda metoda de sterilizare a mastilor VIDEODascalul care a cucerit lumea cu elevii pasionati de robotica. Minunile din laboratorul de ... citeste toata stirea