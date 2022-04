Apele Romane anunta ca Barajul Mihaileni a fost receptionat. "Pana in prezent s-au finalizat: barajul, descarcatorul de ape mari, plotul de apa industriala si MHC, inclusiv montajul echipamentelor hidromecanice; drumul de exploatare de pe malul stang- pe o lungime de 3,60 km; devierea Drumului National 74 din care s-au executat 3,52 km (din totalul de 4,6 km), 3 poduri si un viaduct; Sediul de exploatare", se arata in comunicatul transmis de Apele Romane.Pana in anul 2023 urmeaza sa fie ... citeste toata stirea