Barbat condamnat dupa talharia comisa intr-un magazin din Deva

Magistratii au condamnat la doi ani si sase luni de inchisoare un barbat de 34 de ani, acuzat ca a intrat intr-un magazin non-stop din localitate si l-a talharit pe vanzator, dupa ce l-a amenintat ca il injunghie cu un pix. Talharia a avut loc in noaptea de 12 mai, iar agresorul era sub influenta bauturilor alcoolice."In jurul orei 00:16, in timp ce persoana vatamata se afla singur in magazin a intrat un barbat care s-a deplasat in zona in care erau pastrate bauturile alcoolice, dupa care s-a ... citeste toata stirea