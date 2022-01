In data de 26 ianuarie 2022, ora 15:30, Politia Municipiului Orastie, a fost sesizata de catre o femeie, cu privire la faptul ca, tatal sau RUIU MARIAN - VIOREL, in varsta de 48 de ani, din satul Costesti, comuna Orastioara de Sus, judetul Hunedoara, a plecat de la domiciliu si din data de 30 octombrie 2021, nu a mai putut lua legatura cu acesta. Persoana disparuta are urmatoarele semnalmente: inaltime de ... citeste toata stirea