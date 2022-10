Barbat mort in incendiul care i-a mistuit locuinta

In aceasta noapte, la ora 02:15, pompierii Detasamentului Petrosani au fost alarmati cu privire la producerea unui incendiu intr-un apartament din localitatea Petrosani.La sosirea pompierilor incendiul se manifesta violent intr-o incapere a imobilului, existand degajari mari de fum in apartament si casa scarii. Din pacate, chiar daca incendiul a fost localizat in 3 minute de la sosirea fortelor de interventie,in incaperea incendiata a fost gasit decedat un barbat in varsta de 51 de ani. ... citeste toata stirea