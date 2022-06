Un hunedorean a fost arestat preventiv si este anchetat pentru savarsirea infractiunilor de violare de domiciliu, omor calificat si viol, victima sa fiind o varstnica de 87 de ani."Din cercetarile efectuate in cauza, rezulta ca in noaptea de 4 spre 5 iunie 2022, in jurul orei 4:00, inculpatul GA a patruns fara drept, prin fortarea geamului, in locuinta victimei ML, in varsta de 87 de ani, situata in municipiul Vulcan, ... citeste toata stirea