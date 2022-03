Bazinele contaminate cu substante toxice, ramase printre ruinele combinatului din Hunedoara VIDEO

Cel mai poluat loc din vechea platforma siderurgica a Hunedoarei, abandonata dupa demolari, se afla la marginea satului Racastia. Peste 100 de hectare de teren viran, acoperite in mare parte cu ruine ale constructiilor industriale au ramas din fosta platforma siderurgica a Hunedoarei in urma demolarilor acesteia din anii 2000.VIDEO CU ZONA POLUATAGALERIE FOTO DE PE VECHEA PLATFORMA INDUSTRIALACea mai poluata zona din fostul sit industrial se afla la marginea satului Racastia, in apropiere de ... citeste toata stirea