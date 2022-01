Bilantul Inspectoratului de Politie al Judetului Hunedoara

Politistii hunedoreni au analizat activitatea profesionala desfasurata in cursul anului 2021. Siguranta cetateanului - obiectiv prioritar pentru structurile I.P.J. Hunedoara.Analiza activitatii desfasurate de efectivele Inspectoratului de Politie Judetean Hunedoara in cursul anului 2021 a relevat faptul ca politistii hunedoreni s-au implicat cu profesionalism si responsabilitate in organizarea si desfasurarea, la nivel judetean, a unor actiuni ce au vizat cresterea autoritatii Politiei si ... citeste toata stirea