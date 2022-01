Biserica din satul Cristur a fost calcata de hoti

Preotul bisericii ortodoxe "Sf. Nicolae" din satul Cristur (Deva) a reclamat Politiei ca hotii au intrat prin efractie in lacasul de cult, fortand incuietoarea usii si au produs pagube."Persoane inca neidentificate au sustras o suma de bani din cutia milei si incasarile de aproximativ 50 de lei realizate din vanzarea obiectelor de cult. In cauza, politistii au intocmit dosar penal sub aspectul comiterii infractiunii de furt calificat si au demarat ... citeste toata stirea