Bisericile de lemn, lumina satelor hunedorene. Multe dintre ele au o soarta trista. Au fost uitate?

Peste 100 de biserici vechi de lemn, unele ridicate in urma cu peste trei secole, impodobesc satele Hunedoarei.In ultimii ani, putine dintre ele au fost restaurate complet, in timp ce alte biserici au beneficiat de interventii minime, de reparatii si intretinere, sustinute de autoritatile locale, de comunitate, preoti si organizatii neguvernamentale. In satele izolate si depopulate din muntii Hunedoarei, mai multe asezaminte care au reprezentat in trecut zestrea si punctul de sprijin in jurul ... citeste toata stirea