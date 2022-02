Blocurile-fantoma din Hunedoara, lasate in grija oamenilor strazii. De ce sunt considerate pericol public VIDEO

In Hunedoara, trei blocuri ramase nefinalizate de peste trei decenii sunt considerate pericol public si focar de infectie. Primaria Hunedoara si administratorii celor trei "blocuri fantoma" aflate strada 1 Decembrie 1918 (fosta Moldovei) sunt de patru ani in proces, dupa ce municipalitatea a solicitat demolarea sau punerea in siguranta a celor trei imobile ramase nefinalizate de la inceputul anilor A'90.VIDEO CU BLOCURILE DIN HUNEDOARAIn prezent, cateva spatii dintr-o cladire sunt locuite de ... citeste toata stirea