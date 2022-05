Bursa locurilor de munca in judetul Hunedoara

Agentia Judeteana pentru Ocuparea Fortei de Munca Hunedoara organizeaza vineri, 20 mai 2022, intre orele 10:00 - 13:00, BURSA GENERALA A LOCURILOR DE MUNCA.Bursa locurilor de munca se va desfasura in aceasta zi, atat pe plan national, cat si in reteaua teritoriala a Agentiei Judetene pentru Ocuparea Fortei de Munca Hunedoara, in urmatoarele locuri: Hunedoara - Galeriile de Arta - str. George Enescu, nr. 6; Deva; Petrosani; Orastie; Brad; Hateg.Evenimentul se adreseaza tuturor persoanelor ... citeste toata stirea