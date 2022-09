Bursa locurilor de munca pentru absolventi va avea loc in judetul Hunedoara

Agentia Judeteana pentru Ocuparea Fortei de Munca, organizeaza in data de 14 octombrie Bursa locurilor de munca pentru absolventiEvenimentul are ca scop facilitarea accesului absolventilor la locurile de munca disponibile si interactiunea directa cu agentii economici. De asemenea, la eveniment pot participa si celelate categorii de persoane care nu au loc de munca sau care doresc schimbarea acestuia.Actiunea se va desfasura in municipiul Petrosani, la sediul Universitatii din Petrosani - ... citeste toata stirea