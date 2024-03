Cabanele din Pasul Vilcan ar putea avea apa si canalizare chiar in acest an

Zona turistica Pasul Vilcan va face - probabil chiar chiar in acest an- noi pasi spre a deveni o statiune turistica in adevaratul sens.Prin proiectul " Alimentare cu apa si canalizare in zona turistica Pasul Vilcan", implementat din surse proprii de Consiliul Judetean Hunedoara, prin Apa Serv Valea Jiului, se va asigura apa curenta si canalizare pentru actualele cabane, dar si pentru cele care se vor construi aici in viitor.In prezent, Pasul Vilcan nu beneficiaza de un sistem centralizat de ... citește toată știrea