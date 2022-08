Caile ferate esuate ale Hunedoarei

La sfarsitul anilor A'80, reteaua feroviara a judetului Hunedoara cuprindea aproape 350 de kilometri de cale ferata, pe care circulau trenuri de calatori.In prezent, trenurile de calatori nu mai circula: pe ruta Hunedoara - Simeria (18 kilometri), inaugurata in 1884; pe ruta Subcetate (Hateg) - Caransebes (80 de kilometri), deschisa in 1908; pe calea ferata ingusta Hunedoara - Ghelari (18 de kilometri), inaugurata in jurul anului 1900; pe ruta Deva - Brad (40 de kilometri), finalizata in 1987; ... citeste toata stirea