Calea ferata Deva - Brad, ruinata complet dupa 25 de ani. Autoritatile au vrut-o traseu turistic

Calea ferata Deva - Brad, scoasa din funtiune din 1997, era privita ca un viitor traseu turistic, insa planurile autoritatilor locale nu au mai fost puse in aplicare.Curtea Constitutionala a Romaniei a decis, in 16 februarie, ca proiectul de lege pentru transmiterea terenurilor aferente caii ferate Deva - Brad in administrarea municipiului Brad si a comunelor Soimus, Luncoiu de Jos, Valisoara si Baita, aflate pe traseul acesteia, este neconstitutional.Astfel, solicitarea autoritatilor locale ... citeste toata stirea