Campanie de prevenire a accidentelor rutiere in judetul Hunedoara

In perioada 16 - 22 septembrie 2022, politistii rutieri din cadrul Inspectoratului de Politie Judetean Hunedoara actioneaza in cadrul proiectului ROADPOL-SAFETY DAYS, pentru reducerea numarului accidentelor rutiere si a consecintelor acestora.Politistii rutieri hunedoreni s-au alaturat politistilor rutieri europeni pentru a desfasura o serie de activitati de educatie rutiera, in cadrul proiectului europeanRoadpol Safety Days - Zilele Sigurantei Roadpol, destinat tuturor categoriilor de ... citeste toata stirea