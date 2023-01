Cand umanitatea se judeca in spagi se ajunge la primate in halate albe

In urma cu ani de zile am scris un articol care facea referire la cei care populeaza sistemul sanitar (https://jvj.ro/de-la-juramantul-lui-hipocrat-la-juramantul-lui-ipocrit/).Eram revoltat pentru ca aceasta lume nobila este, din pacate, populata si cu indivizi care nu au ce sa caute in interiorul ei. Si am dat atunci niste exemple concrete.In acel context i-am spus fiului meu ca atunci cand aude ca cineva doreste sa urmeze ca disciplina de studiu medicina sa se uite bine la el, pentru ca ... citeste toata stirea