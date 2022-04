Capcana ingenioasa intinsa de un politist unor cultivatori ilegali de canabis. Cum au fost prinsi

Doi tineri care aveau in grija o cultura de canabis la marginea Devei, au fost pusi sub acuzare si condamnati, dupa ce au cazut in capcana unui politist. Tribunalul Hunedoara a condamnat, joi, cinci tineri la pedepse de pana la doi ani si jumatate de inchisoare, cu suspendare, intr-un dosar privind traficul de droguri.Un centru de colectare a fierului vechi a fost depozit de canabis pentru clientii din Valea JiuluiCinci tineri au fost surprinsi de jandarmi pe munte, cu un pachet de canabis la ... citeste toata stirea