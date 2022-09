Captura impresionanta de droguri in Petrosani

Procurorii Directiei de Investigare a Infractiunilor de Criminalitate Organizata si Terorism - Biroul Teritorial Gorj au dispus retinerea pentru o perioada de 24 de ore a trei barbati cercetati sub aspectul savarsirii trafic international de droguri de risc si trafic de droguri de risc.Potrivit DIICOT, un tanar a fost prins in flagrant, in Petrosani, in timp ce transporta cu un autoturism 93.780 de comprimate ce contin ca substanta activa Clonazepam si 196.770 de comprimate ce contin ca ... citeste toata stirea