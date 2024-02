Care sunt cele mai vechi stadioane din Anglia

Se spune ca englezii sunt inventatorii fotbalului, desi se pare ca acest sport ar avea ceva origini si in China. In Albion insa, aceasta disciplina este privita practic ca o religie. Din frageda copilarie locuitorii acestei tari isi aleg o echipa pe care o sustin necontenit.Premier League este de altfel si una dintre cele mai puternice competitii sportive din lume pentru ca aici sunt echipe extraordinare, cu jucatori de top. Acolo concureaza mai multe formatii care au o in spate o istorie ... citește toată știrea