Carutas ranit intr-un accident produs in Deva, de un sofer baut

Un carutas a fost ranit in urma unui accident rutier petrecut dumnica seara, in Deva."Unbarbat in varsta de 35 de ani, din Deva, in timp ce conducea un autoturismul pe strada Mihai Eminescu, din directia padurea Bejan spre bulevardul Nicolae Balcescu, nu a pastrat o distanta de siguranta suficienta fata de un atelaj tras de un cal, condus de un tanar in varsta de 21 de ani, din judetul Mures, care se deplasa pe acelasi sens de mers, intrand in coliziune cu partea din spate a acestuia. In ... citeste toata stirea