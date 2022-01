Castelul Corvinilor, in santier din 2019. Cum se lucreaza la restaurarea cetatii medievale din Hunedoara

Cinci milioane de euro sunt investiti in restaurarea Castelului Corvinilor, unul dintre cele mai spectaculoase monumente istorice din Romania. Cum arata cetatea medievala acum. Aproape cinci milioane de euro sunt investiti in restaurarea Castelului Corvinilor. Lucrarile, finantate cu fonduri europene, au inceput in vara anului 2019 si au termen de finalizare anul 2022.Misterele razboinicilor daci ingropati alaturi de armele lor in actuala gradina a Castelului Corvinilor VIDEOCat adevar este ... citeste toata stirea