Castelul Corvinilor inconjurat de ruine metalurgice. Ce a ramas dupa "cosmarul industrial" din anii A'90 VIDEO

Timp de peste un secol, Castelul Corvinilor s-a aflat in centrul zonei metalurgice a Hunedoarei. Imprejurimile monumentului istoric au ramas impanzite de ramasite industriale. Castelul Corvinilor are o istorie strans legata de cea a metalurgiei din Hunedoara. Inca de la sfarsitul secolului al XVII-lea, in cetatea din Hunedoara functiona un depozit de fier, o "casa feruginoasa", dupa cum o numeau localnicii.