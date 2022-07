Ce s-a intamplat cu puiul de urs ranit si abandonat, pe care un turist curajos l-a salvat din Retezatul Mic

Puiul de urs in varsta de trei luni, gasit in stare grava de un turist in Retezatul Mic, are o noua sansa la viata. Dupa ce a fost tratat la un spital veterinar din Deva si a ramas timp de trei saptamani in grija Gradinii zoologice din Hunedoara, un pui de urs in varsta de trei luni, gasit intr-o stare precara in Retezatul Mic, a fost adus la "orfelinatul de ursi" din judetul Harghita.A fost cel candva cel mai salbatic loc din Carpati. Retezatul inainte de constructia barajului urias de la ... citeste toata stirea