Ce sanse de calificare are FCSB in confruntarea cu Olympique Lyon?

In urma recentei trageri la sorti de la Nyon, in Elvetia, s-a decis ca FCSB, echipa campioana in precedentul sezon al campionatului romanesc de fotbal, va intalni Olympique Lyon in optimile Europa League. Francezii ocupa locul 6 in Ligue 1, primul esalon fotbalistic national, o pozitie inferioara celei pe care o are FCSB in Liga 1. Totusi, Olympique Lyon este o echipa cu rezonanta in fotbalul european si va fi cu siguranta un adversar puternic pentru formatia din Bucuresti.Pe de alta parte, ... citește toată știrea