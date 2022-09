Ce se ascunde in adancurile muntilor Orastiei, locul celor mai faimoase asezari dacice

Mii de hectare de padure acopera tinutul cetatilor dacice din Muntii Orastiei (Sureanu). Codrii din Hunedoara ascund nu doar ramasitele numeroaselor asezari antice, unele inca neexplorate, dar si locuri incarcate de mister, unde au functionat in trecut exploatari miniere de fier si de metale rare.Un astfel de loc s-ar afla chiar in vecinatatea Sarmizegetusei Regia, care in secolul I, potrivit unor istorici, era unul dintre marile centre de prelucrare a fierului din Europa. Minereul prelucrat ... citeste toata stirea