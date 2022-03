Cea mai mare colonie de lilieci mici cu potcoava a fost descoperita in Pestera Cioclovina din Muntii Sureanu

Pestera Cioclovina adaposteste una dintre cele mai mari colonii de lilieci mici cu potcoava, de pe teritoriul Romaniei. Cea mai mare populatie de lilieci mici cu potcoava se afla in hibernare in pesterile Ponorici - Cioclovina, arata reprezentantii ariei protejate, in urma unei cercetari.VIDEO CU PESTERA CIOCLOVINA"In urma activitatilor de monitorizare efectuate in parteneriat cu Centrul pentru Cercetarea si Conservarea Liliecilor, in pesterile sistemului carstic Ponorici - Cioclovina a fost ... citeste toata stirea