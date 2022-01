Cea mai vasta retea de galerii subterane din tinutul cetatilor dacice. Ce secrete au pesterile de langa Sarmizegetusa

Mai multe pesteri din tinutul cetatilor dacice au intrat in legenda. Galeriile lor se intind pe mai multi kilometri, iar in salile lor subterane au avut loc descoperiri impresionante. Cel putin 30 de pesteri mari pot fi vazute in Parcul Natural Gradistea Muncelului Cioclovina, locul celor mai faimoase cetati dacice din Romania.Fenomenele paranormale din Padurea de Argint. Ce secrete ascunde "laboratorul mineralogic unic in lume" VIDEODescoperirile fabuloase din Piatra Rosie. Ce rol aveau ... citeste toata stirea