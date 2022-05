Cel mai infiorator castel al grofilor a fost redat statului roman. Ce secrete teribile ascunde ruina VIDEO

Castelul Nalati Fay din Tara Hategului a fost redat statului roman. Monumentul are o istorie de peste doua secole. Dupa doua decenii in care Castelul Nalati Fay, de la marginea orasului Hateg, a ramas abandonat, iar timpul si oamenii l-au distrus in mare parte, soarta monumentului istoric a fost decisa de instanta.GALERIE FOTO - CASTELUL NALATIVIDEO - CASTELUL NALATITribunalul Hunedoara a respins, printr-o decizie definitiva, recursul depus de presupusii mostenitori ai fostilor proprietari ... citeste toata stirea