Cel mai spectaculos turn din Castelul Corvinilor a fost redeschis. Cum arata dupa restaurare FOTO

Lucrarile de reabilitare a Turnului nou de poarta din Castelul Corvinilor au fost realizate, iar monumentul a reintrat in circuitul turistic. La Castelul Corvinilor a fost redat circuitului de vizitare Turnul nou de poarta, o constructie medievala spectaculoasa, cuprinsa in proiectul de reabilitare a ansamblului istoric din Hunedoara.GALERIE FOTO CU TURNUL"Vizitatorii vor putea vizualiza in incaperea de la etajul turnului o expozitie cu artefacte medievale si moderne, din colectiile Muzeului ... citeste toata stirea