Cel mai vechi pod feroviar peste Mures a ajuns istorie. Cum arata noile poduri ale magistralei din vest VIDEO

Cel mai vechi pod de cale ferata peste raul Mures a fost scos din uz, odata cu constructia noilor poduri, in proiectul de modernizare a magistralei feroviare din vestul Romaniei. Lucrarile la structura celor trei poduri feroviare peste raul Mures, amplasate in dreptul localitatii hunedorene Branisca, pe un sector de circa doi kilometri, au ajuns la final. Realizarea unuia dintre ele, aflat la intrarea in satul Branisca, dinspre ...