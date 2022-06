Centrul istoric al Devei, transformat din temelii. Cum arata dupa un an de lucrari VIDEO

De un an, au loc lucrari de reabilitare a Centrului istoric din Deva. Noile alei ale promenadei au prins contur, insa soferii sunt nemultumiti. Centrul istoric de la poalele Dealului Cetatii Devei, zona pietonala unde se afla cele mai multe cladiri istorice din Deva, majoritatea ridicate in secolul al XIX-lea, a intrat in santier in vara anului trecut.GALERIE FOTO - SANTIERUL DIN CENTRUL DEVEIVIDEO - CENTRUL ISTORIC AL DEVEI, IN SANTIERInvestitia de 4,5 milioane de euro, finantata de Uniunea ... citeste toata stirea